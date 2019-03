22 mar 2019

Desde que Amaia Romero salió de la academia de 'Operación Triunfo 2017', se ha convertido en la protagonista de los medios de comunicación en muchas ocasiones. Su ruptura con Alfred García fue una sorpresa para todos sus seguidores y ahora, mantiene una relación sentimental con uno de los cantantes del grupo Carolina Durante.

A estas alturas, todavía no ha lanzado ninguna canción ni se sabe pista alguna de cómo será primer disco, aunque ella misma se ha encargado de asegurar a sus seguidores que "llegará más pronto de lo que os imagináis". Esta confirmación ha calmado a muchos de sus fans, que ven en Amaia una perfecta cantante.

Pero sus últimas declaraciones no han gustado a la triunfita que enloqueció a la mayoría de los fanáticos de 'OT'. Confesó que no entregaría el testigo de Eurovisión ya que "no me siento nadie como para pasar el testigo, después de lo mal que quedamos el año pasado". Y no suficiente con estas declaraciones, ha asegurado que 'La venda', canción que representará a España este año en Eurovisión, no le gusta nada.

"No me gusta mucho su canción, pero es una opinión que tengo yo. Pero le deseo mucha suerte a él. No es mi rollo y no me engancha", concluía. Esperemos que Amaia Romero lance dentro d emuy poco su primer disco y podamos disfrutar de su música.

