30 ago 2018

Por fin llegó ese día en el que Carmen Borrego se metió en un quirófano para someterse a una operación estética. Ayer, la menor de las Campos entraba en el Hospital Nisa Pardo de Aravaca para retocarse lo que coloquialmente se conoce como papada.

Horas después de su ingreso, era Carlota Corredera quien, en 'Sálvame' y tras haber hablado con Terelu y María Teresa Campos, advertía que había "salido todo muy bien".

Los resultados de la intervención se apreciarán dentro de un mes"

Minutos más tarde era el reportero del mismo programa Kike Calleja quien, a pie de hospital, daba más detalles sobre cómo se encontraba Carmen y cuál había sido el resultado de esa intervención y la otra a la que se había sometido ya que estaba metida en faena: un retoque en los párpados.

Kike aseguraba que no iba a recibir el alta ese mismo día y que "no puede ver la televisión, porque le están administrando unas gotas". Además, aclaraba que el resultado no iba a ser evidente de manera inmediata: "Los resultados de la intervención se apreciarán perfectamente dentro de un mes, porque ya no habrá hinchazón".

Más noticias de Carmen Borrego...

- Los resultados de la intervención se apreciarán perfectamente dentro de un mes

- Carmen Borrego: "Terelu me salvó la vida"

- Las lágrimas de Carmen Borrego al hablar de la posible mastectomía de Terelu Campos

¿Sabías que Carmen Borrego es Libra? Consulta su horóscopo