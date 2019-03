14 mar 2019

Estamos a las puertas de la gran final de 'La Voz' y esta semana, Eva González ha querido tener un detalle con uno de los asesores de uno de los 'coaches de esta edición. David Bustamante le ha echado una mano a Luis Fonsi y la presentadora le dedicó unas sentidas palabras, que ponen en valor el camino que ha realizado en el mundo de la música, que provocaron que no pudiera contener las lágrimas.

Eva se dirigía al cántabro: "Fonsi, con permiso, me gustaría dirigirme a David. Gracias. Por tu sentido del humor, por trasladar tu experiencia, que aunque ya han pasado unos años, se nota que no se te ha olvidado y has sabido contársela muy bien a los artistas. Gracias, porque ha sido un honor tenerte aquí".

El público se venía arriba con una ovación y Bustamante comenzaba a llorar ante ese reconocimiento que acababa de darle Eva. David se dirigía al centro del plató y, mientras se recomponía, González añadía: "Yo aquí hablando de su sentido del humor y se me pone a llorar".

Por fin, David parecía recuperar el habla y agradecía al programa que haya contado con él. Os quiero decir una cosa sinceramente mirándoos a los ojos a todos. "Gracias a 'La Voz' por darme un espacio en el que poder mostrar lo que yo amo. Que lo amo y he peleado por ello desde que era un niño de San Vicente de la Barquera. Yo quería esto. Y quería compartirlo con todas estas estrellas", comenzaba.

"Gracias a todos, de verdad. Y si me dejáis un hueco en vuestros corazones, siempre le pondré todo y más para cantarles", concluía el de San Vicente de la Barquera, dirigiéndose a ese público que forma una parte muy importante de su carrera.

Después de unos años ajetreados en el terreno sentimental, parece que recupera su espacio en el terreno laboral, que es lo que siempre ha querido. Con 'Héroes en tiempos de guerra' en el mercado y esta vuelta como 'coach' a la pequeña pantalla, parece que se habla menos de lo que pasa en su casa y más de lo que sucede en su faceta laboral.

