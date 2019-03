15 mar 2019

La guerra no tiene ninguna pinta de acabar a corto o medio plazo. David Bisbal y Elena Tablada no llegan a un punto de entendimiento y, con su hija en medio del conflicto, están librando una batalla que va a terminar en los tribunales tras la demanda que el almeriense interpuso contra la diseñadora. El motivo no es otro que las fotos que esta sube a las redes sociales de la menor, y que han causado un conflicto en el que no hay vuelta atrás.

Ayer, el cantante acudió a los Premios Cadena Dial y no pudo evitar ser preguntado por este asunto que ha tenido revolucionada a la prensa del corazón desde que el pasado otoño Elena se sentara en el plató de 'Viva la vida' y lanzara la primera pulla a David.

"Los asuntos de los menores no deben estar encima de los debates. Hay que tener cuidado en ese sentido pero sí me gustaría aclarar una cosa muy importante", comenzaba Bisbal, muy serio, a dar las explicaciones pertinentes sobre un tema tan sensible al haber una menor de por medio.

"Cuando la madre de mi hija va a una televisión a hablar de este tipo de cosas, que no deberían de hablarse porque son temas de menores, mi enfado es porque yo ya previamente he tratado de convencerla y hablar con ella para que proteja la intimidad de su hija, que no lo ha hecho nunca", manifestaba ante la prensa con serenidad.

Lo único que quiero es que protejan la intimidad de una menor"

"Yo no he dicho jamás que la madre, ni la familia de la madre de mi hija, no puedan poner fotos de la niña, eso no lo he dicho. Lo único que quiero es que protejan la intimidad de una menor, nada más. Que no hable de ella, que no la asocie a marcas. Y punto. Nada más que eso", finalizaba el artista.

En esta guerra, además, Tablada ha involucrado a Rosana Zanetti, la mujer de Bisbal y con la que va a tener un bebé en las próximas semanas. Otro detalle que no le ha hecho ni pizca de gracia a él. David se ha cansado y va a por todas. Aunque sea la madre de su hija.

