No sabemos si es que está sensible por el problema de salud que se viene hablando desde hace un par de días -que se está quedando ciego como consecuencia de un glaucoma-, pero lo cierto es que ayer, en 'Sálvame', Kiko Matamoros hizo un ejercicio de arrepentimiento que acabó con las lágrimas brotando de sus ojos de manera irremediable.

Por todos es conocido que la relación con sus hijos ha sufrido altibajos. Con todos. Incluso con Anita, la única nacida de su matrimonio con Makoke, que tras las broncas televisadas con el divorcio como excusa, se ha alejado de su padre. No le ha gustado lo que ha dicho de su madre y parece que la joven se ha puesto del lado de esta.

No hace falta decir nada sobre cómo ha sido la relación con Laura y Diego. Se han dicho de todo en los platós. Con la primera, ahora atraviesa un buen momento. Al segundo lo vimos recientemente en el 'Deluxe' diciendo cosas que a su padre no le sentaron nada bien. Por ejemplo, que Anita no era hija suya realmente...

Recuperar el tiempo perdido es imposible"

Pero nunca le habíamos visto sincerarse sobre Irene, la menor de los hijos que tuvo con Marián Flores y la más desconocida del clan Matamoros. Ni más ni menos porque tomó la decisión de no entrar en el circo mediático y mantenerse en el anonimato. No le ha sido fácil resguardarse en él teniendo a su familia, día sí y día también, en las revistas y las cadenas de televisión.

Kiko está arrepentido y quiere recuperarla. Por eso, ayer le lanzó un mensaje. Dejaba claro que "recuperar el tiempo perdido es imposible", pero le hacía una petición clara mirando a cámara con los ojos llenos de lágrimas: "Espero que, por los menos, intentemos reconocernos y, en la medida de lo posible, que me perdone".

