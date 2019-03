15 mar 2019

Hace aproximadamente un mes volvía a salir a la palestra el tema de ese posible romance fugaz que habría tenido Jesulín de Ubrique con una presentadora de Telecinco. Volvía a ser actualidad porque Diego Arrabal removía el pasado con unas presuntas grabaciones que tendría en su poder de la época en la que el torero rompió con Belén Esteban.

En su momento, uno de los nombres de los que se hablaron fue el de María Patiño, que no dudó en defenderse en 'Socialité', negando que esa historia hubiese sucedido y dejando claro que sabía que Jesulín estaba detrás de unos rumores a los que ya ha tenido que hacer frente en otras ocasiones.

Ayer, una de las llamadas al Club del espectador de Kiko Matamoros incidía en el tema. "Este mensaje es para María Patiño, que es una falsa. Eres una falsa. Sí que estuviste en el Puerto de Santa María. Eso lo sé yo, pero fijo. Sabéis todos fingir muy bien y te saben tapar muy bien. Yo no sé si hubo o no relación con el torero, pero vamos, la impresión que da por cómo ella habla es que sí la hubo", se expresaba una telespectadora.

Tengo un as en la manga y lo tengo muy guardado"

Unas palabras que hacían estallar a Patiño, harta de que el asunto vuelva una y otra vez, y convencida de que, también en esta ocasión, es el torero el que se ha encargado de remover. "Voy a defender hasta la muerte, pase lo que pase y esté quien esté delante, lo que pienso, lo que creo y lo que me he currado", comenzaba.

"Creo que es una de mis virtudes. Respecto a la relación del torero, no me da la gana dar explicaciones sobre mi vida personal. Quien se lo quiera creer, que se lo crea. Sé perfectamente que esto viene de él y lo puedo incluso demostrar", añadía antes de soltar una auténtica amenaza: "Tengo un as en la manga y lo tengo muy guardado. Lo sacaré cuando considere conveniente y cuando crea que es el momento. Yo no miento, y más en esto que me repercute a mí directamente".

Más noticias sobre María Patiño...

- María Patiño contra la cúpula de 'Sálvame': "Me quieren destruir"

- El accidente de María Patiño mientras practicaba deporte

- María Patiño confiesa los problemas de trabajar en 'Sálvame'