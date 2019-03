16 mar 2019

A principios de semana, Juanjo Artero daba un susto. Se encontraba en medio de un rodaje cuando comenzó a sentirse indispuesto y tuvo que ser trasladado a un hospital. Tal y cómo él mismo ha manifestado en 'Socialite' en unas declaraciones vía telefónica, sufrió un "infarto pulmonar" por el que ha permanecido ingresado hasta hoy.

Artero ha querido dar la noticia de ese alta hospitalaria a través de su cuenta de Instagram, donde ya el jueves colgaba una foto para tranquilizar a sus seguidores y agradecer las enormes y numerosas muestras de cariño que ha recibido desde que la noticia saltase a los medios.

Me he emocionado esta semana mucho con todas las cantidades de mensajes de cariño"

Lo ha hecho con un vídeo en el que comienza diciendo: "Buenos días a todos. Por fin esta mañana, o al medio día, me dan el alta". El intérprete continúa: "Me acaban de hacer las últimas pruebas y no tengo nada malo, además de lo que he tenido, que ha sido algo serio, pero que si me cuido voy a quedar completamente recuperado y daros las gracias porque me he emocionado esta semana mucho con todas las cantidades de mensajes de cariño y de apoyo que he recibido".

Artero, además, agradecía el trabajo de los profesionales médicos que le han atendido e el Hospital Universitario de Fuenlabrada. "Tiene un equipo de gente maravilloso, fuera de lo común, y unas instalaciones espectaculares. Muchas gracias", sentenciaba mirando a cámara.

El actor, al que conocimos en el papel de Javi en 'Verano Azul', también ha formado parte del reparto de 'El comisario' o 'El barco' y, en la actualidad, se encuentra trabajando en la serie de TVE 'Servir y proteger' y en la obra de teatro 'Aguacate'. Ahora, deberá guardar reposo para una total recuperación.

