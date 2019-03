16 mar 2019

Hace 10 años, el propio Kiko Matamoros revelaba que le habían diagnosticado un glaucoma que, a la larga, le provocaría la ceguera. El pasado miércoles, era la revista 'Lecturas' la que informaba de que, ese día, había llegado y el colaborador de 'Sálvame' había perdido ya la visión total de uno de sus ojos.

Ahora, ha sido él mismo, en el plató de ese programa, el que ha confirmado que la mencionada publicación está en lo cierto, dando detalles de ese problema de salud que parece preocupar más a su entorno que a él mismo. O, al menos, eso es lo que se deduce de sus palabras.

"Hace poco tenía un 40% de visión en el ojo derecho y, en el otro, la tenía mermada. Ahora ya no tengo nada de visión en el ojo derecho y los nervios están bastante dañados", se confesaba ante sus compañeros y la audiencia del programa de Telecinco.

Me dieron una serie de recomendaciones que no he cumplido"

Quizás la serenidad venga porque, en el otro ojo, aún no ha notado las consecuencias. Al menos, no de una manera tan drástica. Y los médicos, dice, se muestran optimistas en el sentido de que piensan de que, en ese ojo, la enfermedad no avanzará tan rápido. "En el ojo izquierdo tengo visión suficiente. Me dieron una serie de recomendaciones que no he cumplido. Prefiero mi calidad de vida que la que otros entienden", continuaba con su exposición.

Matamoros, además, reconocía que hay actividades que ya no puede realizar como consecuencia de esa pérdida de la visión en uno de sus ojos: "Hay deportes que ya no puedo hacer. Y como también tengo astigmatismo, por la noche ya no conduzco y por el día cada vez cojo menos el coche".

