16 mar 2019

El pasado miércoles se publicaba una entrevista con Terelu Campos en la que, tajante, aseguraba que había cerrado la puerta al amor. Que había tomado la decisión firme de no volver a tener pareja tras haberse sometido a esa doble mastectomía. Ayer, en 'Sálvame', se sometió a una sesión de 'coaching' con Cristina Soria y no dudó e sincerarse y ahondar en los motivos que le habían llevado a esa conclusión.

Cristina trataba de profundizar, con preguntas que invitaban a la reflexión de una colaboradora que acababa rompiendo en llanto y son poder articular palabra durante unos minutos, hasta que al final, verbalizaba ese sentimiento: "¿Quién me va a querer a mí así?".

las famosas que han vencido en la lucha contra el cáncer de mama.

La 'coach' la abrazaba y trataba de hacerle ver las cosas desde otra perspectiva: "¿Eso te dices? ¿Cómo así Terelu? Es un diálogo interno producto de las cicatrices emocionales que tienes, no significa que sea cierto y ese discurso es el que te lo está impidiendo".

Tengo que creerme que soy mucho más que un físico"

Unas palabras que encontraban la réplica de Terelu: "Yo en estos momentos no me quiero y no puedo transmitir esa positividad. Quiero darme seguridad y confianza. Tengo que creerme que soy mucho más que un físico. Necesito tener este escudo para no sufrir. Bueno, así también sufro, pero es más novedoso, es un sufrimiento diferente"

Terelu, que el pasado verano anunciaba que el cáncer de mama había vuelto a hacer acto de presencia, decidió someterse a una doble mastectomía en octubre. Una operación complicada y en cuya recuperación ha encontrado más obstáculos de los que pensaba. Quizás, con el paso del tiempo, cambie de parecer y le dé una nueva oportunidad al amor.

