16 mar 2019

Como 'influecer' y 'youtuber', Verdeliss está muy concienciada de que tiene que compartir todo con su comunidad virtual. Y cuando decimos todo, queremos decir todo. Porque la navarra acaba de compartir un momento tan íntimo como ese en el que rompió aguas ante la llegada de la última de su numerosa prole, Miren.

Nos referimos a ese instante en el que, en la semana 30, se producía ese contratiempo que provocó que estuviera unas semanas hospitalizada y monitorizada para retrasar, todo lo posible, el nacimiento de la pequeña. Una grabación que muestra la angustia de la exconcursante de 'GH VIP' y la impotencia.

"Yo quiero que aguante. No me quiero mover mucho porque sino voy a seguir pendiendo agua y no quiero que nazca, es muy pequeñita", dice Verdeliss entre lágrimas antes de acudir al hospital, desde donde mandó ese alarmante mensaje que tuvo en vilo a sus seguidores durante unos días hasta que reveló qué era lo que pasaba.

Estoy de 30 semanas, llama a una ambulancia"

"Estoy de 30 semanas, llama a una ambulancia. No vamos a hacernos los valientes tampoco", señala antes de hacerse dos preguntas en voz alta: "¿Qué ha podido pasar? ¿Estará bien?". Las imágenes que ha decidido mostrar son el reflejo de ese mal trago que pasó ante el nacimiento de la que es su séptima hija.

"Yo no estoy preparada para verla tan pequeña. Yo ahora no me importo, solo me importa ella", dice antes de que su marido y los médicos emprendan el camino al hospital, quedándose encerrados en el ascensor y viéndose obligados a llamar a los bomberos. Toda una odisea.

Ya bajo vigilancia médica hace una reflexión, culpándose del poco reposo que ha seguido a pesar de su avanzado embarazo: "Las últimas semanas no he tenido nada de descanso, mi unos sueños regulados, ni me he cuidado con la alimentación... he llevado una vida muy agitada. He estado muy estresada todo el tiempo y no sé si yo soy también la culpable de que haya pasado esto".

Por suerte, hoy podemos decir que la niña está bien y en casa, junto a sus seis hermanos. Todo quedó en un enorme susto del que, seguro, ha aprendido muchas cosas Verdeliss.

