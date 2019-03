17 mar 2019

A Thibaut Courtois siempre le ha precedido una fama de mujeriego que salió a la luz cuando le fue infiel a su ex y madre de sus hijos, Marta Domínguez, con una tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', Jennifer Sánchez. Por eso, no rechina la información que han dado algunos medios asegurando que la verdadera razón de su ruptura con Alba Carrillo no ha sido la presión, sino un juego a dos bandas.

Concretamente, tal y como ha desvelado 'Cazamariposas', este habría mandado mensajes de flirteo a Liz Emiliano, exconcuncursante de 'Gran Hermano'. Muy enfadada, nada más salir su nombre a la luz, Liz desmentía, de manera categórica, que ella tuviese nada que ver en esta historia.

Sea como fuere, lo cierto es que esta historia parece estar llena de misterios y de aristas. Y de poca consistencia en una relación que, como el propio portero del Real Madrid dijo, no iba a llegar a buen puerto, ni ahora ni nunca. Quizás porque, de manera paralela, estuviese moviendo ficha.

También Alba parecía tener sus planes de ennoviarse con un futbolista más que claros. Era Kiko Matamoros quien aseguraba en el plató de 'Sálvame' que, antes de tentar a Courtois, lo intentó con otros dos jugadores. Primero, quedó con el madridista Marco Asensio, pero la cosa no fructificó. Luego, con el Atlético Lucas Hernández, con quien tampoco pudo tener una relación sólida.

En el punto opuesto a los que sostienen que fue ese tonteo de Thibaut lo que llevó al punto y final de ese comienzo de romance, están los que hablan de la presión y del mensaje que la modelo colgó en sus redes sociales cargando contra los seguidores y usuarios que se habían cebado con ella, cargándole la responsabilidad de las malas actuaciones de guardameta en el último mes.

Al parecer, el Real Madrid ya ha dado un toque de atención al belga por todo el ruido que le acompaña en las últimas semanas. Nada más hay que ver cómo, con la llegada de Zinedine Zidane al banquillo, ha perdido la titularidad en favor de su compañero Keylor Navas. ¿Tiene esto algo que ver con los asuntos extradeportivos en medio de los qu ese ha visto implicado?

