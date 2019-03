18 mar 2019

Antonio Tejado se ha convertido en uno de los concursantes más polémicos de la casa de 'GH Dúo'. Ha sido el noveno expulsado de la casa y parece que tendrá que hacer frente a todas las acciones, para algunos calificadas de machistas, que ha tenido en Guadalix.

Sin ir más lejos, este domingo, 17 de marzo, se ha enfrentado a Nagore: la colaboradora calificaba a Antonio Tejado de machista. El programa emitía unas imágenes del sobrino de María del Monte que no le dejaban en muy buen lugar. Esto sumado a los abucheos del público, obligaban a Antonio Tejado a defenderse: "Yo ahora mismo diría que no. No sé a qué se le puede llamar machismo. He sido pesado, pero ¿dónde está el machismo?", preguntaba.

Estas palabras incendiaron aun más a la colaboradora: "No es una opinión, es una obviedad. Eres el tío más machista de la edición. Cuando coges a María Jesús del cuello de esa manera cuando ella no quiere besarte, cuando la agarras de esa forma, cuando hablas de ciertas formas... No vengo a dar lecciones de nada, pero tú eres muy machista hasta límites 'heavies'. No puedes tratar así a las mujeres", concluyó.

Por su parte, Antonio Tejado negó todo y aseguró que no se le permitiría que se le calificara como tal.

