15 mar 2019

Su juego puede haber gustado más o menos, como su manera de ser y comportarse, pero lo cierto es que Antonio Tejado ha dado largas horas de contenido en esta primera edición de 'GH Dúo'. El sobrino de María del Monte -así le defendía hace unos días- perdió anoche el duelo con Carolina Sobe y se convirtió en el noveno expulsado del 'reality'.

Mientras Sobe se volvía loca al ser salvada, con baile y medio 'streptease' incluidos, Tejado se despedía con elegancia: "Un sueño cumplido, nunca imaginé que iba a aguantar dos meses y pico en un concurso". Pues lo ha hecho. Como también enfrentarse a las preguntas de Jorge Javier Vázquez para dar respuesta a todas esas polémicas que le ha dado tiempo a protagonizar en este tiempo.

Te has comido el concurso" jorge javier

Lo primero que hacía el presentador era felicitarle: "Eres mentiroso, manipulador, chismoso, egocéntrico, narcisista,... lo tienes absolutamente todo, pero a partir de ahora, eres don Antonio Tejado. Te has comido el concurso. Es una pena que estés aquí, sobre todo cuando hay gente en la casa que debería de haberse ido la primera semana".

Ese don Antonio tuvo que ver los vídeos de esa tal Ambrosia que dice haber tenido una aventura con él; enfrentarse no solo a Candela Acevedo, sino también a su madre, y le dio tiempo a tener un encontronazo con Julio Ruz que Jorge Javier tuvo que frenar.

"Has repetido estos días que cuando te quites el micro me vas a tirar por encima de la tapia. Me gustaría saber qué significa eso. Yo he reconocido mi error al ver las imágenes, pero no le he tocado un pecho a nadie sin su consentimiento ni he apoyado manadas ni he forzado besos", le decía Julio a Antonio. Porque el empresario entiende que ha habido un doble rasero.

Lo cierto es que Antonio está fuera. Carolina, dentro. Y en la palestra de los nominados que pueden salir de la casa el próximo jueves, de nuevo Carolina, Juan Miguel y María Jesús Ruiz.

