18 mar 2019

Kim Kardashian sufre otro episodio con la psoriasis. La influencer está muy afectada por esta enfermedad porque afecta a su vida y a su trabajo. Su día a día se vuelve mucho más complicado y a pesar de intentar todos los tratamientos posibles, sabe que eso es de por vida.

Después de recibir la noticia de que padecía psoriasis en 2011, Kim ha compartido con sus fans cómo le afecta y los tratamientos que ha empleado para combatirla. "Mi carrera es protagonizar anuncios y sesiones de fotos en bañador. La gente no entiende la presión que tengo para lucir perfecta. Imaginad lo que me harían los tabloides si vieran todas estas manchas", comentaba Kim en Keeping Up With The Kardashians cuando se la diagnosticaron.

Volvió a hacerse viral una imagen suya en la que se ve su rostro afectado por la psoriasis. Tiene erupciones rojas alrededor de los ojos y por las mejillas. Etiquetaba la publicación con un "morning psoriasis". Esta reacción se fundamenta en que la psoriasis afecta a las células de la piel que se acumulan para formar escamas y manchas secas que pican. La padecen entre el 2 y 3% de la población mundial.

Es incurable y Kim no sabe ya cómo aliviar sus síntomas. Si es una de las personas más poderosas del mundo, y lo tiene complicado, imaginaos el resto de los mortales. Ha mostrado algunos mejunjes especiales para los síntomas de la psoriasis, inyecciones de corticoides, fototerapia, cremas y hasta la leche materna de Kourtney Kardashian. ¿Qué? Sí, has leído bien.

Kim Kardashian tiene que hacer frente a esta limitante enfermedad. Tener ganas de posar no debe ser lo que más le apasione en estos momentos, pero reconozcamos que está tan divina como siempre.

