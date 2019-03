18 mar 2019

El pasado martes, Carolina Sobe se sometía a la curva de la vida en 'GH Dúo'. Además de contar la dureza de una infancia y una adolescencia en la que, por culpa del trato racista de una de las cuidadoras del internado en el que la metieron sus padres se le pasó por la cabeza la idea del suicidio, confesó sentirse muy arrepentida de cómo se había portado con Nagore Robles.

Ambas se hicieron muy amigas tras la salida de Carolina de 'Gran Hermano'. Sin embargo, pasó algo entre ellas que hizo que la relación saltase por los aires. Ahora, sabemos la versión de Nagore, que ayer se sinceró en el plató de 'El debate' ante el interrogatorio al que le sometió el presentador, Jordi González.

Este comenzó diciéndole a Nagore que su examiga había manifestado estar feliz de que ella estuviera feliz. "¿Eso ha dicho la Sobe? No es algo que piense yo", comenzaba la colaboradora, dando muestras de resentimiento desde el principio. "Se arrepiente mucho de haberte traicionado", incidía Jordi.

A Robles se le pusieron los ojos llorosos, porque esa traición, que comenzó cuando Carolina salió de 'Acorralados', le ha dejado una herida profunda, como explicaba largo y tendido, a modo de terapia, ante los telespectadores. "¿Sabes lo que pasa Jordi? A ver, es que yo tengo esto muy enterrado... Pensaba que ya estaba superado y me he dado cuenta, en este tiempo de 'GH Dúo', que a la hora de comentar su paso por la casa, no puedo ser objetiva".

Carolina me hizo muchísimo daño"

"Yo he tenido muchas decepciones a lo largo de mi vida, como todo el mundo, pero Carolina me hizo muchísimo daño. Pero muchísimo... Porque no me esperaba que por dinero, que fue motivo que ella me dio, me traicionara de esa manera y me dijera barbaridades de alguien que yo quería tanto. Y que nos cuidábamos mutuamente", continuaba con su exposición la pareja de Sandra Barneda.

Robles pasaba a detallar cómo se fraguó esa amistad tras la salida de 'GH': "Encuentras una persona en la que te apoyas cada día y pasas muchas aventuras. Ella había venido mucho a mi casa, mil cosas. Teníamos muchísimo cariño y, bueno, vivimos muchas cosas juntas".

No me fío de sentarme a hablar con ella en ninguna parte"

Era en ese momento en el que daba pie a pensar que, quizás en el futuro, pueda sentarse cara a cara con ella para tener esa conversación pendiente que se deben. "Me cuesta hablar de ella muchas veces porque me hizo mucho daño. Hay una parte de mí a la que le gustaría hablar con ella y otra... Es que no me fío. No me fío de sentarme a hablar con ella en ninguna parte, porque sé que lo va a desvirtuar, sé que va a darle la vuelta", añadía a un relato que, se notaba, le estaba doliendo sacar.

No parece que Nagore esté preparada para perdonar, porque como le dijo su terapeuta, para eso hay que pasar página. Anoche puso de manifiesto que es algo que sigue rasgándola por dentro.

