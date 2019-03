14 mar 2019

El pasado martes. Carolina Sobe se abría ante la audiencia como nunca antes lo había hecho en un plató de televisión. La concursante de 'GH Dúo', entre otras cosas, confesó las ideas suicidas que le habían pasado por la cabeza en su adolescencia. Pero parece que hay algo de lo que contó que le duele más.

Carolina se ha confesado con Irene Rosales sobre su arrepentimiento de haber hablado de Nagore Robles en esa curva de la vida. Y eso que no ha visto la cantidad de titulares que ha acaparado desde que abrió la boda. Cuando salga y los vea, aún va a ser peor. O puede que Nagore decida darle una tregua e intentar que su amistad funciones.

El caso es que, mientras tanto, Sobe está sufriendo. Tanto, que se ha planteado la posibilidad de abandonar el 'reality'. ¿Dónde está la Carolina fuerte cuya presencia no pasa desapercibida para nadie? Detrás de ese sentimiento de culpa por haber hablado de algo que, ahora en frío, considera que no tenía que haber hecho.

El punto de inflexión en la relación de Robles y Sobe fue cuando esta última participó en 'Acorraldos' y la primera la defendió en los platós. Ahí tuvieron una disputa que no supieron resolver: "Cuando hubo ese problema me hubiera gustado que me escuchara más tiempo del que me escuchó. Pero yo feliz de que ella esté feliz".

Me quiero ir, no tenía que haber hecho la curva"

Es esa declaración sobre la que ahora reflexiona. Rota en llanto, Carolina le decía a Irene en el jardín: "No lo tenía que haber hecho, estoy haciendo daño a mucha gente". Y añadía: "Me quiero ir, no tenía que haber hecho la curva. No está bien. Le he hecho daño a mucha gente. Tampoco tenía que haber mencionado a Nagore, pero es que le hice mucho daño con lo que conté. Esto me pasa por cotilla".

Por lo pronto, puede que sea esta noche cuando se cumpla ese deseo de que la audiencia la eche. Será ella o Antonio Tejado quien salga con sus maletas de Guadalix de la Sierra.

