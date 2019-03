18 mar 2019

Si fuese otra familia, podríamos decir que se turnan para acudir a los actos públicos y homenajes que se le hacen a lo largo y ancho de la geografía española a Rocío Jurado. Pero no. Lo cierto es que las tiranteces entre unos y otros provocan que, desde hace mucho, Rocío Carrasco no haya coincidido con su familia en alguno de esos eventos con los que se rinde homenaje a la memoria de La más grande.

Este fin de semana, era en Valladolid, en el Teatro José Zorrilla, donde estaba programado entregar a la familia de la Jurado una placa. La única que asistió fue Rocío que, muy emocionada, recogió este reconocimiento a su madre en la capital castellana.

No estuvo sola del todo, porque junto a ella llegó al teatro Anabel Dueñas, la actriz que da vida a su madre en el musical sobre la trayectoria de Rocío Jurado. Un apoyo más que suficiente en esta reaparición pública tras varios meses en los que no la habíamos visto, desde que la Justicia le diera la razón a su ex, Antonio David Flores, y echase para atrás su demanda por presuntos malos tratos psicológicos.

También su marido, Fidel Albiac, que se ha convertido en el pilar fundamental en su vida. Sobre todo, ante esos ataques públicos que su hija, Rocío Flores, se ha empeñado en realizar en las redes sociales contra ella, posicionándose al lado de su padre y de la mujer de este, Olga Moreno.

Rocío está sola frente a esa familia que no comparte su postura en muchas cosas. Lo mismo que le pasa con ellos a Carrasco en sentido contrario.

