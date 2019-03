19 mar 2019

Compartir en google plus

A media tarde del pasado domingo, nos sobresaltaba la noticia de que Jorge Javier Vázquez había tenido que anular la función que tenía prevista ofrecer con su espectáculo, 'Grandes éxitos', en la localidad navarra de Tudela, porque había tenido que ser hospitalizado de urgencia.

En el comunicado, emitido por la productora responsable del 'show', Laboratorio de La Voz, tan solo se anunciaba esa cancelación, se advertía que se pondría otra fecha más adelante y se pedía disculpas a todos los damnificados por este contratiempo causado por el estado de salud del protagonista del mismo.

Ni media palabra sobre qué le pasaba al presentador para no poder subirse a las tablas ante su público. Ahora, es la revista 'Hola' la que, tras contactar con su entorno, asegura que no hay de qué alarmarse en exceso, puesto que lo que le ha pasado a Jorge Javier no es ni más ni menos que un cuadro de estrés provocado por la actividad laboral frenética a la que está sometido. Y su cuerpo le ha dado lanzado una señal de S.O.S. para que eche el freno.

Según la misma publicación, si no hubiese ningún problema de última hora, el conductor de 'Sálvame' debería volver a recuperar su ritmo de trabajo mañana miércoles, pero están pendientes, aún, de cómo evoluciona esa crisis que provocó que todos sus seguidores se preocuparan hace un par de días.

Lo cierto es que, en los últimos años, Jorge Javier ha visto cómo sus trabajos y tareas se iban multiplicando de manera exponencial. Parece que, ahora, esa cantidad de responsabilidades le ha pasado factura. Pero, por suerte, no ha sido nada más que un susto que puede calmarse con esa supervisión médica y reduciendo una marcha el ritmo.

Más noticias sobre Jorge Javier Vázquez...

- El ataque de Jorge Javier Vázquez a Eva González en Twitter

- El tonteo de Jorge Javier Vázquez con un chico de 21 años en Instagram

- Jorge Javier Vázquez le echa la bronca a los concursantes de 'GH Dúo'