19 mar 2019

Empiezan a marchar las cosas bien para Verdeliss. La 'influencer' sufrió un enorme disgusto el pasado mes de enero, cuando rompía aguas en la semana 30 de embarazo y tenía que pasar unas semanas hospitalizada, bajo supervisión médica, para retrasar todo lo posible el nacimiento de un bebé que vino al mundo el 1 de febrero de manera prematura.

La semana pasada, esta anunciaba en sus redes sociales que la pequeña Miren, tras mes y medio de cuidados hospitalarios, había recibido el alta. La 'youtuber' ya podía disfrutar de sus siete hijos en casa. En la vieja, que aún no se han mudado a ese casoplón en medio de la naturaleza que se ha construido.

Precisamente este es el que ha llevado a ala navarra a tener un enganchón en Twitter con un usuario de esa red social. No le sentaron nada bien las palabras a Verdeliss en la que insinuaba que esa mansión era fruto del dinero que habrían invertido en ella las marcas. Concretamente, usaba el término patrocinada.

"Me pregunto si Verdeliss va a pagar algo de toda la casa nueva o si va todo patrocinado", eran las palabras de ese tuitero que le ha incomodado a Verdeliss y que acompañaba con una imagen sacada de los 'stories' de la propia 'influencer' y que señalaba con flechas hacia puntos estratégicos donde las marcas podrían haber invertido su dinero.

Me pregunto si Verdeliss va a pagar algo de toda la casa nueva o si va todo patrocinado pic.twitter.com/Wy2Z7KbSwJ — Andoni (@and_onimo) 17 de marzo de 2019

La respuesta de Verdeliss no se hacía esperar: "¿Pagar? ¡Muuucho! Igual te saca de dudas saber que nos hemos hipotecado por 30 años... y eso que adelantamos el dineral del terreno con todos nuestros ahorros. No sé otros 'influencers... pero en mi caso hay una percepción muy errónea de las colaboraciones o no que realizo".

Pagar? Muuucho! Igual te saca de dudas saber que nos hemos hipotecado por 30 años...y eso que adelantamos el dineral del terreno con todos nuestros ahorros No sé otros influencers...pero en mi caso hay una percepción muy errónea de las colaboraciones o no que realizo. — Verdeliss (@Verdeliss_) 17 de marzo de 2019

El tuitero que acababa de recibir el 'zasca' de la participante de 'GH VIP' contrarespondía, de manera elegante, disculpando sus palabras. "No iba en absoluto a malas, solo me ha hecho gracia ver tantas marcas en un trozo tan pequeño de habitación. ¡Estoy deseando que os mudéis y ver el uso que hacéis de esa pedazo de casa!", escribía.

No iba en absoluto a malas, solo me ha hecho gracia ver tantas marcas en un trozo tan pequeño de habitación! Estoy deseando que os mudéis y ver el uso que hacéis de esa pedazo de casa!! — Andoni (@and_onimo) 17 de marzo de 2019

