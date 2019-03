20 mar 2019

Según María Lapiedra, Gustavo González le contó dos grandes secretos de Gema López. La traición fue tal que se hizo con una exclusiva por su separación, pero también le reveló que había tenido un lío con un compañero de trabajo. ¿Está en el plató de 'Sálvame' el supuesto romance de Gema López? Se supone que no debe decirse su nombre por lo que conllevaría, pero sí, está entre los colaboradores actuales.

Rafa Mora ha sido el que se ha hecho eco de esta noticia. "Yo que he estado una semana en las Fallas y he venido un día, y sepa de qué persona está hablando María en esa entrevista y haya gente en plató que no sepa de quién está hablando", comentaba impaciente antes de soltar la bomba en el plató de 'Sálvame'. "La persona que María dice que supuestamente ha tenido algo con mi compañera Gema está esta tarde aquí en plató. Y creo que Gustavo es el que tendría que decir si es verdad o no es verdad."

Mila Ximénes además, aseguraba que María Lapiedra estaba ofreciendo esta información a una publicación y Gustavo González dice no tener ni idea. "¿Lo sabía yo y no lo sabías tú?", le dice Mila, "Entonces cuidado con quién estás". Y en medio de este tenso diálogo, Rafa Mora reafirma su propia exclusiva pero no piensa decir quién es: "Yo lo que no voy a hacer es decir el nombre de la persona que me lo ha dicho pero tampoco voy a rectificar ni una coma de lo que he dicho. A mí me ha dicho que como diga su nombre, voy por los aires y me va a demandar".

Todos los allí presentes niegan que haya pasado nada con Gema López y Gustavo González decide que no va a decir nada al respecto. Su silencio incomoda a los colaboradores y a la propia dirección del programa que le pide que si mantiene esta postura abandone el plató. "Estoy respetando la voluntad de Gema. Estoy dando el respeto que merece Gema", le contestaba a Carlota, pero esta le respondía tajante y clara: "No utilices el nombre de Gema en vano".

