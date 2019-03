21 mar 2019

Decían el pasado fin de semana en 'Socialité' que David Bustamante no era capaz de pasar página y que, dos años después de su separación y uno desde que se divorciaron, sigue estando enamorado de la madre de su hija, Paula Echevarría. Era una periodista de 'El Español' quien aseguraba que el entorno del cantante estaba preocupado por él y que este sufría con las publicaciones que la actriz hacía junto a Miguel Torres.

El último gesto del cántabro habla de que la periodista no iría mal encaminada. David ha decidido dejar de seguir a Paula en las redes sociales. Ojos que no ven... Porque, así, se evita las escenas de amor de su ex u el futbolista del Málaga, con quien cada vez tiene una relación más sólida.

De hecho, horas después de que saliera a la luz esa información de que Bustamante seguiría enamorado de ella y que sus publicaciones en las redes se le clavaban como un cuchillo, la propia Paula lanzaba un mensaje en sus 'stories' que parecía hecho aposta. Como si fuera un dardo directo a su ex.

"Tener a alguien al lado que te cuide todo el rato... #GraciasKarma", eran esas palabras de Paula en las que etiquetaba al defensa del Málaga. Y con las que podría haber colmado el vaso de lo soportable por Bustamante, que se ha apuntado al grupo de famosos que le han hecho 'unfollow' a sus ex.

Lo cierto es que David parece no levantar cabeza. Y eso que, con el lanzamiento de su nuevo disco, parecía retomar la buena senda. Pero su círculo íntimo está preocupado: no queda ni rastro del sentido del humor y el carácter bromista de un artista en horas bajas, en lo personal y en lo profesional.

