21 mar 2019

Si hay un rostro querido en la televisión española, y en Telecinco para más señas, ese es el de Jorge Javier Vázquez. Así que, aunque ya había asegurado en su blog de 'Lecturas' que el máximo peligro ya había pasado tras haber sufrido un ictus, quiso tener el detalle de llamar al que lleva siendo 'su' programa desde hace una década: 'Sálvame'.

Porque siempre es más tranquilizador escuchar la voz de alguien que leerle. El presentador explicó algunos detalles más que no había ofrecido en su blog: "Me desmayé y estuve inconsciente dos o tres minutos. Tuve que coger un avión, lo que podría haber sucedido... es lo que me ha dicho el médico, que ha sido todo muy, muy, muy grave. Me dijo el doctor que me dio el ictus en Marrakech".

Eso había sucedido el fin de semana anterior. El resto, ya lo había narrado: un dolor de cabeza que empieza el martes, el calvario de presentar 'GH Dúo' el jueves y cómo es el sábado cuando decide ir a urgencias para que le exploren, porque el dolor, provocado por esa mancha de sangre en el cerebro, no le deja hacer vida normal.

"Ha sido un episodio que podría haber acabado mal", añadía un Jorge Javier muy sereno, dando muestra de que, efectivamente, se encuentra bien de ánimo, tal y como el día anterior había manifestado su compañera y amiga Mila Ximénez. "No tengo pensamientos negativos, no quiero vivir con miedo", sentenciaba.

"Agradecer siempre a la vida y a todos aquellos que os estáis preocupando por mi salud. Gracias", se dirigía a su público. También a Belén Esteban, que ha tenido un bonito detalle con él. "Cuando Adrián vino a verme al hospital me dijo: 'Fíjate como es Belén, que no sabe absolutamente nada y me ha dicho: se que vas a ver a jorge, toma esta estampa'. Sin saber nada, es que la tía es una bruja".

Y añadía: "Que sepas Belén que tengo la estampa en la mesilla". Esta, muy emocionada y conteniendo las lágrimas a duras penas, se dirigía a su amigo: "Hoy he ido a San Judas a darle las gracias, y quiero que te quedes con esa estampa siempre, un beso".

También Kiko Hernández se dirigía a Jorge Javier: "Lo primero que me saldría decirte es que quiero verte pronto, pero lo único que quiero decirte y que me gustaría decirte es que te cuidaras mucho. Tienes que seguir con tu vida normal, pero tienes que tomarte la vida con más tranquilidad". Este le contestaba: "Kiko no me digas eso que a todo el mundo que me lo dice le echo una bronca de tres pares de narices".

