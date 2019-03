21 mar 2019

Desde que se hizo pública la relación de Gerard Piqué con Shakira, han tenido que hacer frente a numerosos rumores de crisis. Ninguno de los dos se ha pronunciado nunca al respecto. De hecho, han seguido haciendo su vida, demostrando con dos hijos, que su amor es más fuerte que nunca.

Sin embargo, la última fiesta la que han acudido los futbolistas del F.C. Barcelona ha sido el motivo por el que, de nuevo, suenen campanadas de ruptura. La renovación de Jordi Alba y su respectiva fiesta provocó que muchos medios de comunicación publicaran imágenes y vídeos de todos los allí presentes.

Curiosamente, las esposas de cada uno de los jugadores estaban invitadas pero para sorpresa de todos, Shakira no estaba presente. "A la celebración asistieron los futbolistas con sus novias o esposas, pero la barranquillera fue la gran ausente. Los comentarios no se hicieron esperar", aseguraba el medio 'Caracol TV'.

En cuanto estas noticias han salido a la luz, muchos de los seguidores de Shakira no han dudado en defenderla: "Shak no asiste a estos eventos porque ella sí trabaja, no como tantas que viven de la fortuna de su marido", eran algunos de los comentarios que se leían.

¿Desmentirán estos rumores de crisis alguno de los dos?

