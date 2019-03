22 mar 2019

Jorge Javier Vázquez acaba de recibir el alta hospitalaria. Hace unos días, fue el propio presentador el que informaba a los medios de comunicación de qué era lo que realmente le pasaba: he sufrido un ictus y estaré tres semanas de baja. En seguida, muchos de sus seguidores le mandaban mucho cariño, al igual que sus compañeros de profesión, que acudían al hospital a visitarle.

Casi todos menos Belén Esteban. ¿Por qué la Princesa del Pueblo no ha acudido a ver a uno de sus mejores amigos en esta profesión? Ella tiene sus razones y lo ha explicado en directo: "Hace muchos años que conozco a Jorge, casi 20 años, y estos días he pensado mucho en la relación de Jorge y mía. Voy a ir a visitarle, pero no al hospital, sino en su casa ya tranquilamente, porque ahora con tantas visitas prefiero ir a su casa", aseguraba.

Después de todo lo que ha tenido que vivir en las últimas horas el presentador, Belén esteban ha tenido tiempo para pensar en la relación que ambos mantienen: "Nos hemos escrito por Whatsapp y me quedo con dos mensajes que me puso, que me dijo algo que nunca me había dicho. Quiero explicarle lo mucho que yo he sentido por él durante mucho tiempo y quiero decirle la satisfacción que tengo yo ahora", concluía.

Ahora que Jorge Javier Vázquez ha recibido el alta, estamos seguros de que la colaboradora de 'Sálvame'será de las primeras en acudir a la casa del presentador.

