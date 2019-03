2 mar 2019

Toño Sachís ha salido en televisión después de los procesos judiciales con Belén Esteban y de perder su casa en una subasta. Pero no es todo. Toño ha dicho palabras muy feas en su entrevista en la que sin duda, quería provocar a la princesa del pueblo.

"Debería haberle robado a Belén Esteban. Así al menos tendría un millón de euros", comentaba sin tapujos el representante de las celebrities en el Land Rober Tunai Show. Pero también en medio de la entrevista intentaba suavizar la situación contando lo que significaba Belén para él: "Lo fácil en mi vida fue ser representante de Belén Esteban. Antes de eso hice muchas cosas. Para mí es un orgullo haber sido representante de Belén. Mi mayor dolor es que hayamos terminado así. Éramos amigos y creo que este no era el final".

De hecho hizo bromas con haberse quedado sin famosos a los que representar, y tanto que hasta una ex de Kiko Rivera le ha puesto también una demanda. Toño no lo tiene fácil, pero más difícil tiene sacar a Belén de la burbuja de felicidad que la colaboradora de ‘Sálvame’ se ha creado.

Uno de los colaboradores de Socialité ha tenido la oportunidad de hablar con Belén. Su reacción a la entrevista de Toño no ha sido el silencio. "Belén lo que quiere es protegerse. A estas alturas, ya a Toño no le queda ningún argumento y lo que va a hacer es atacarla. (…) No quiere ni oír hablar de Toño Sanchís, sólo para cobrar lo que le debe.No ha visto la entrevista, ni tiene intención de verla. No le quiere ver porque lo único que la va a hacer es atacarla", comentaba con María Patiño sobre cómo se encontraba Belén.

Además, María Patiño que considera que su amiga es una víctima en esta situación, quiere aclarar que Toño está tergiversando y desinformando: "No se puede decir a la gente le han imputado un delito cuando no ha sido condenado por ello. Y lo más importante de todo, es que dice "Se han dicho de mí barbaridades: que me he separado y que me he divorciado". No sale de ahí porque todo lo que se ha contado se ha reflejado en tres sentencias firmes", cerraba María Patiño este episodio en Socialité.

Más información sobre Belén Esteban

- Toño Sanchís: "Debería haber robado a Belén Esteban"

- El zasca de Belén Esteban a Jesulín tras su reaparición

- Belén Esteban, tras su victoria: "Ahora voy a ir a por Toño por lo penal"