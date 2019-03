16 mar 2019

Tensión ayer en el plató de 'Sálvame' entre Belén Esteban y Gustavo González, que se vieron en envueltos en un cruce de reproches y acusaciones en el que la de Paracuellos del Jarama fue muy dura con su compañero. No ya por la manera en la que se ha comportado con su familia durante todo el tiempo que ha vendido su historia con María Lapiedra, sino por haber traicionado a Gema López.

El miércoles, María concedía una entrevista en 'Lecturas' sometiéndose al polígrafo de Conchita en la que dejaba al descubierto que había sido el fotógrafo el que filtró a la revista '¡Qué medices!' la ruptura de Gema López con su marido y la nueva relación que esta tenía.

Gustavo comenzaba haciendo un canto al arrepentimiento: "No voy a hablar de mi ex, no voy a hablar de mis hijos jamás". Aseguraba. Belén no podía callarse y estallaba, encontrándose la respuesta de González: "Y tu has hablado de tu hija y ahora has decidido no hablar y lo respetamos".

Él sabía con que clase de persona estaba"

La Esteban le pedía la palabra a la presentadora de la tarde, Carlota Corredera, que se la concedía. Y esta se explicaba con todo lujo de detalles: "Cuando nos sentamos ahí, nos sentamos para lo bueno y para lo malo, y yo he asumido las cosas que he hecho mal. Él sabía con que clase de persona estaba".

"Pero a mí lo que más me duele es que la persona a la que han metido en esto es su amiga del alma y se llama Gema López, y esa señora se ha salido con la suya", sentenciaba, dejando claro qué es lo que le había molestado más allá de cómo haya manejado sus relaciones personales durante todo este tiempo.

Por supuesto, Gustavo se defendía: "Si os sirve de algo, ni permito ni acepto, que cosas que le haya dicho en la intimidad las divulgue. A partir de aquí, lo que yo tenga que resolver con personas a las que aprecio, respeto y quiero, lo resolveré en la intimidad si quieren que les dé esas explicaciones, y si no quieren, lo entenderé".

Más noticias sobre Belén Esteban...

- Belén Esteban se rompe al revelar que su hermano padece fibromialgia

- La reacción de Belén Esteban a la entrevista de Toño Sanchís

- ¿Quién organizará la despedida de soltera de Belén Esteban?