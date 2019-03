22 mar 2019

Es cierto que a Antonio Tejado su entrada en la casa de 'GH Dúo' le ha traído beneficios, al menos a corto plazo, en el terreno del amor. Tuvo un lío con María Jesús Ruiz dentro del 'reality' y este fin de semana no se ha separado de una Ylenia Padilla con la que él ha confesado en la revista 'Lecturas' esta semana que tiene "rollazo".

Pero también puede traerle alguna consecuencia judicial. Concretamente por hablar de la hija de la ex Miss España. Evidentemente, no esta, aún en el concurso, quien tiene en mente emprender medidas legales contra él, sino el padre de la niña José María Gil Silgado.

"La demanda ha sido por nombrar bastantes veces a nuestra hija", explicó ayer el empresario en 'El programa de Ana Rosa'. Además, aseguró que tiene una conversación pendiente con su ex -se llegó a decir que, cuando entró en el 'reality', estaba comenzando un nuevo acercamiento a Gil Silgado- por cómo se ha comportado con Antonio ante las cámaras.

"Es un tema que me gustaría hablar con ella. No me ha gustado lo que he visto, la he visto inadecuada", sentenciaba antes de confesar que él y un grupo de amigos se dejaron un buen dinero en votar para que Tejado saliera cuando estuvo nominado.

Hay quienes piensan que se trata más de un tema de celos que otra cosa, ya que incluso nombró ese pañuelo que María Jesús se ha llevado a la casa para recordarle.

Más noticias sobre José María Gil Silgado...

- El ataque de José María Gil Silgado a Julio Ruz

- María Jesús Ruiz, cazada besándose con José María Gil Silgado

- José María Gil Silgado tiene una orden de detención