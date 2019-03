24 mar 2019

Antonio Tejado puede tener muchos defectos, pero el que fuera concursante de 'GH Dúo' puede presumir de naturalidad y espontaneidad. Una vez más, lo demostró durante su última visita a 'Sábado Deluxe', donde habló sin pelos en la lengua.

El polémico concursante hizo frente a los comentarios que le acusaban de machista. "Yo no soy machista, creo que se han sacado las cosas de madre y que se ha utilizado el argumento fácil", comenzaba diciendo Tejado, y seguía: "La definición de machismo la tengo concebida, y lo podéis buscar en el diccionario ya que os gusta tanto la palabra, como la superioridad... creerse el hombre superior a la mujer. Yo no me he creído superior a una mujer en la vida".

Finalmente, sobre este tema añadía: "He pasado la vida rodeado de mujeres, vivo en un matriarcado y siempre he estado con mujeres. Machista no soy, son términos con los que hay que tener cuidado porque están muy de moda y yo en esas modas no entro".

Pero no fue el único tema del que habló. Mucho se ha especulado sobre su orientación sexual en los últimos meses. Y él, sin pudor, reconoció ser heterosexual pero "haber probado otras cosas antes". "Para saber si te gusta el arroz con papas, pues antes tienes que comer pollo, lentejas y de todo", confesaba con mucha naturalidad.

Su relación con Ylenia Padilla

También se zanjó de una vez por todas qué es lo que realmente se está construyendo entre Ylenia y Antonio Tejado. Desde las tórridas imágenes que protagonizaron en la casa de Guadalix, ambos han jugado al despiste.

Durante su entrevista, Tejado reconoció que podría llegar a enamorarse de la de Benidorm. "¿Por qué no? Me enamoraría antes de una persona a la que aprecio que de otra a la que no. Me hace reír mucho", confesó el sobrino de María del Monte.

Más noticias sobre Antonio Tejado...

- José María Gil Silgado denuncia a Antonio Tejado

- Los dos días de fiesta seguidos de Antonio Tejado

- Antonio Tejado e Ylenia Padilla, cazados besándose