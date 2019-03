22 mar 2019

Compartir en google plus

Lo que mediaset unió... Parece irrompible. Fue hace unos días cuando Kiko Matamoros habló públicamente del problema que sufre desde hace unos años y por el que está perdiendo la visión. "Hace nueve años y pico que me diagnosticaron el glaucoma", declaraba en Sálvame (Telecinco), y añadía: "Hoy ya no tengo visión en el ojo derecho. En el otro tengo la suficiente. Los nervios están bastante dañados y los médicos no saben por qué por un ojo aún veo". 'La suficiente' visión le ha obligado a cambiar su estilo de vida.

El colaborador ya no puede conducir

De hecho, el colaborador también confesó que debido a su enfermedad ya no puede conducir. Es por eso que ha decidido contratar a un chófer. Lejos de ser sorprendente su decisión, lo llamativo de la noticia es la identidad del conductor. El nuevo encargado de llevar a Kiko Matamoros a todos sus compromisos sería Cristian Suescun, hermano de Sofía Suescun, la misma con la que el polémico colaborador confesó que habría mantenido un breve idilio. Suescun, por supuesto, lo negó.

Parece que 'su amistad' nunca entendida con la concursante de GH Dúo ha sido de gran ayuda a la hora de conseguir un trabajo para su hermano, que ha sido visto recogiendo a Matamoros en el hotel en el que se aloja y llevándole a algunas tiendas del centro.

Más noticias sobre Kiko Matamoros...

- Kiko Matamoros se reconcilia con su hija Anita

- Kiko Matamoros confiesa que tiene pareja

- Kiko Matamoros y Cristina Pujol sufren su primera crisis