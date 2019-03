11 mar 2019

Diego Matamoros está enemistado con Kiko Matamoros, todo, según él, por culpa de Makoke. Pero, a pesar de que no se hablen y consideren ambos que esa relación no se recuperará nunca, Diego le sigue defendiendo y atacando a Makoke.

"Makoke se jactaba con la chica que limpiaba en casa de que la hija pequeña de Kiko no era de él", decía el hijo de Kiko Matamoros. Y ante esta acusación, y el supuesto embarazo de ella con el susodicho amante, ha hecho que ella responda ante las duras palabras del hijo de su ex y lo niegue todo a 'Socialité'.

Según Diego Matamoros: "Con Irene (Makoke) siempre ha tenido una inquina exacerbada. Cuando pedimos la pensión para pagar la universidad de Irene, llamó para subir la pensión y Makoke estaba diciendo que no se pagaba ni un céntimo a la universidad de Irene". Aunque María Patiño le resulta extraño considerar que Kiko es tan ingenuo para no darse cuenta de ciertas cosas, Diego cerraba la conversación con un "Él perdió la cabeza con esta señora de una forma exagerada. Perdió el norte y todo lo que decía ella al final había que hacerse".

Makoke se enteraba de la polémica a través de Twitter porque estaba trabajando y no podía seguir el programa en directo. "Vergonzoso, muy vergonzoso", decía que le parecían las imágenes de Diego atacándola de esta manera. Pero no piensa tomar medidas legales aunque se lo ha planteado. "No me apetece (tomar medidas legales). Mi energía no está para Diego", terminaba Makoke sus declaraciones.

En 'Socialité' aseguran que está tranquila por su verdad pero bastante enfadada y alucinada por lo que dijo Diego ayer. Hasta Tony dio sus declaraciones. Pues Makoke y Tony Spina aparecían juntos y él estaba muy enfadado y mostrandole su apoyo fiel.

