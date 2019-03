25 mar 2019

TVE aprovechó este miércoles la alfombra roja del Festival de Málaga para presentar la 20ª temporada de 'Cuéntame cómo pasó', la producción más veterana del panorama audiovisual español que, lejos de estancarse tras casi dos décadas en antena, presentó esperados y revolucionarios cambios que incluyen, entro otros, el fichaje de una actriz: con la mayoría de edad de la benjamina de la saga, Carmen Climent pasa a encarnar a María Alcántara.

Por Málaga desfilaron Imanol Arias, Ana Duato, María Galiana, Pablo Rivero, entre otros, pero hoy queremos destacar la presencia de Óscar Aibar, director, y, sobre todo, Joaquín Oristrell, responsable de guion. Los guionistas no suelen ser las estrellas de los estrenos, parecen siempre los invitados a los que nadie reconoce y con los que nadie se hace un ‘selfie’.

Sin ellos no habría serie alguna: no habría personajes de los que enamorarse u odiar, no habría sorpresas que nos dejan pegados a la pantalla, no habría diálogos que recordar… A Joaquín Oristrell le debemos uno de los capítulos más hermosos de ‘Cuéntame' (y de la historia de la televisión española, que ya es decir) y conviene recordar que ha dejado escritos guiones de todo tipo, desde programas como el ‘Un, Dos, Tres’ a series como ‘Chicas de hoy en día’ o ‘Todos los hombres sois iguales’. Un maestro.

Pura carnaza

El actor Jesús Mosquera encabeza el reparto de ‘Toy Boy’. pinit D.R.

Debemos asumir que un tráiler está pensando para vender una película o una serie. Cuanto más viral se vuelva, mayor su éxito y aunque su vitalidad no basta provocar un éxito de taquilla o de audiencia, al menos calienta al personal de cara al estreno. Y otra cosa no, pero el tráiler de ‘Toy Boy’, la nueva producción de Plano a Plano para Antena 3, ha sabido calentarlo pero bien: es, posiblemente, uno de los mejores y más eficaces mecanismos de venta de una serie que hayamos visto en mucho tiempo.

Eso sí, señoras y señores con piel fina para el escándalo, tengan en cuenta que van a ver carne por un tubo. Porque la historia de un ‘stripper’ que intenta resolver el crimen del que fue acusado es, a pesar de sus tintes de ‘thriller’, toda una excusa para ver cuerpos masculinos cincelados en los gimnasios meneando bíceps, tríceps –y otros músculos que algunos ni han soñado– en un escenario con ropa que se arranca de un tirón. Jesús Mosquera y su pandilla corren por la playa, se contonean, entrenan sin camiseta… Otra cosa no, pero los creadores han sabido encontrar una mina en un reparto masculino al servicio de las hormonas de la audiencia. Más allá del esqueleto de sus tramas, el cuerpo tiene delito.

Más Fuittis

Los Fruittis 3D. pinit d.r.

Pincho, Gazpacho y Mochilo son tres estrellas. Con mucha fibra y vitaminas, lo cual les hace ser especiales y únicos, sí, pero son unas auténticas estrellas. Creadas por la factoría D’Ocon Films, los tres personajes lograron la fama internacional en 1991 convertidos en ‘Los Fruittis’. Aquellos 91 episodios frutales estrenados por TVE se vendieron en todo el mundo.

Antonio D’Ocon creó ese universo a los pies de un volcán en el que una niña samai, Kumba, vivía en una aldea por la que paseaban plátanos, higos chumbos y piñas andaluzas, entre otras delicias, hasta que la erupción obligó a emprender la aventura de sus vidas.

Casi 20 años después, con esa generación de espectadores convertidos en padres, ‘Los Fruittis’ regresan en 3-D con 52 nuevas entregas de 11 minutos cada una. De nuevo, la tecnología acompaña a esta producción española: recordemos que su primera versión se digitalizó (posteriormente se coloreó a 8 bis) en un proceso patentado que revolucionó el color de las series de animación de la época. Aquellos colores que tanto llamaron la atención fueron parte de su éxito internacional. Ahora, la creación en 3-D hará que las frutas ‘salten’ de la pantalla para llamar la atención de los más pequeños de la casa.

