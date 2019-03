25 mar 2019

Se ha psado de la raya. Kiko Rivera tuvo un comentario muy fuera de lugar que bien le podría haber valido que se le reprendiera desde la organización, aunque ha tenido que ser la propia damnificada, María Jesús Ruiz, quien le afesase la conducta por llamarla "calientapollas".

Sucedió en directo. Ambos discutían sobre el uso que hacían del confesionario para atacar, por la espalda, al resto de compañeros de la asa de 'GH Dúo'. La ex Miss le echó en cara: "He llegado a ver cómo tú me llamabas calientapollas". La respuesta de Kiko, en forma de pregunta, era lo que encendía los ánimos: "¿Acaso tú no eres una calientapollas?".

María Jesús se revolvía y le llamaba "machista". El hijo de Isabel Pantoja, lejos de callarse o pedir disculpas, volvía a la carga dándole en uno de sus puntos débiles de esta edición del 'reality': "A mí no me llames machista que yo no soy Antonio Tejado". Y añadía: "Yo critico en el jardín con mis compañeros, pero luego te lo ponen a ti en vídeo. Eso es hacerlo a la cara".

Estas palabras de Kiko podrían costarle muy caro. Los colaboradores desde plató coincidían en que, después de haber hecho un concurso brillante, lo acababa de tirar todo por la borda por un descalificativo absolutamente fuera de lugar y que no venía a cuento.

Nueva polémica para caldear el ambiente en unos concursantes a los que les comienza a pasar factura la cantidad de semanas que llevan aislados en Guadalix de la Sierra y que comienzan a acariciar con la punta de los dedos esos 100.000 euros de premio final.

