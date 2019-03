27 mar 2019

Lo contó él mismo. Mientras no sabía exactamente qué era lo que le había llevado hasta el hospital, le vino a la cabeza que su ex, Paco, no estaba en su testamento. Así que, tal y como el propio Jorge Javier Vázquez relató, pensó en grabar un vídeo en el que quedase bien claro que quería que ese hombre con el que llevaba más de un año sin hablar, pero que había formado parte de su vida durante una década, tuviese parte de su herencia.

Ahora, una semana después, con todo reposado, el presentador ha decidido hacer efectivo aquel pensamiento que le asaltó la mente mientras estaba en la cama del hospital. Al menos, así lo aseguran en 'La Razón', que asevera que, junto a Paco, figuran la madre del comunicador, sus dos hermanas y sus sobrinos en ese testamento.

Jorge Javier, que el pasado mes de octubre confesó a 'La Otra Crónica' que tenía una conversación pendiente con su ex, sentenciaba a la salida del hospital el pasado viernes: "Llevábamos un tiempo hablando, pero no nos habíamos vuelto a ver. Cuando me ingresaron pensé: 'Esta es la mía'. Es como si no hubiera pasado el tiempo. Ahora me aprovecho mucho de él".

Porque Paco no se ha separado de él desde que ingresó, hace dos fines de semana, con un fuerte dolor de cabeza en el Hospital La Zarzuela, en Madrid. Le hemos podido ver entrando y saliendo de casa de Jorge Javier. Se ha convertido en uno de los pilares fundamentales sobre los que edificar la recuperación. Y todo hace indicar que estamos ante los compases iniciales de la reconciliación.

Jorge Javier ha sufrido el susto más grande de su vida y, ahora, quiere arreglar las cuentas pendientes que tiene con el pasado. Quizás este percance de salud le sirva para ordenar ciertos asuntos que había ido dejando aparcados.

Más noticias sobre Jorge Javier Vázquez...

- La visita de Raquel Sánchez Silva a Jorge Javier Vázquez tras su ictus

- El tonteo de Jorge Javier Vázquez con un chico de 21 años en Instagram

- Jorge Javier Vázquez le echa la bronca a los concursantes de 'GH Dúo'