28 mar 2019

La guerra no ha terminado. La relación sí. Bueno, o lo que tuvieran. Pero parece que el tema de ese conato de lo que pudo haber sido entre Alba Carrillo y Thibaut Courtois va a seguir coleando. Por lo menos, durante un tiempo en las entrevistas. Lo pudimos comprobar ayer, en las preguntas de José Ramón de la Morena al portero del Real Madrid. Y en las respuestas de este.

El periodista le preguntó si realmente le habían dado un toque de atención desde el club cuando salieron las imágenes publicadas y el revuelo mediático. "No, a mí no, nadie me ha dicho nada. Sacan la noticia cuando pierdes tres partidos y no cuando ganas", explicaba antes de añadir: "También dicen cosas de mi ex que duelen, luego se quedan en Internet… han hecho daño a gente y yo ya he olvidado eso porque es pasado, pero ten cuidado porque tengo dos hijos".

De la Morena apostillaba, como tratando de echar una mano en esa explicación a Courtois: "A esta señorita le vino fenomenal pero a ti te perjudica". Las palabras de uno y de otro han sentado como una patada a la modelo.

Así que, esta no se ha callado y, aprovechando que tiene 'Ya es mediodía' como medio para dar su opinión, ha respondido esta misma mañana. "Lo primero, si tienes dos hijos, vigila tu pito porque no te lo voy a tener que vigilar yo. Muy feo señor Courtois, porque yo te he estado defendiendo y has tenido muy poca vergüenza".

"Tenías que haber dicho que era una señora con mayúsculas y yo la he vapuleado. Por cierto, no te estás concentrado en el fútbol porque el otro día te metieron en Bélgica la de Dios es Cristo", continuaba antes de hacer un juego de palabras con el nombre del guardameta haciendo alusión a su capacidad intelectual: "Corti-touis".

Para José Ramón también tenía estopa: "Señor José Ramón de la Morena, ¿qué pasa, que como eres amigo de todos mis ex vienes a darme? Yo soy una señora, no señorita. A mí ningún futbolista me paga una casa con servicio y bolsos, que se dé por aludida quien quiera".

