28 mar 2019

Carlota Corredera ha aprovechado su presencia en el evento de Fundacion Inspiring Girls junto a otras mujeres de renombre para hablar sobre su vida privada. Su hija ha sido uno de los temas principales pero sin duda, el tema que más ha llamado la atención ha sido el de su alimentación.

Es conocido que la presentadora de 'Sálvame' se sometió a una operación para mantener su cuerpo a ralla. Vamos, bajar unos cuantos kilos que le sobraban. Lo consiguió pero en cuestión de meses volvió a coger volumen y sus seguidores lo notaron. Ha sido muy criticada pues escribió un libro dando pautas para adelgazar y el hecho de que se notara un gran aumento de peso hizo que perdiera totalmente la credibilidad.

Ella asegura que el quiste fue el motivo por el que cogió unos kilos de más: "En mi caso es verdad que tuve el tema de salud del quiste, ahí tuve un recolocamiento de las prioridades de la vida, tuve efectos colaterales de la operación". Carlota confiesa que al operación bikini no solo es verano y que hay que aprender a comer sano: "La operación biquini es una estafa, tiene que ser todo el año. Hay momentos en los que estás más motivado y otros menos".

Confiesa que la alimentación no llega a ser una pesadilla: "No es cuestión de pesadilla, cada uno tiene que asumirse. Hay gente que come de todo y no engorda y gente que comemos aire y engordamos. Lo único que puedes hacer es comprometerte contigo misma y decir tengo que cuidarme, tengo que comer bien y tengo que ser feliz comiendo bien. Tienes que aprender a comer bien", concluía.

