28 mar 2019

Cuando la semana pasada su nombre salió a la luz como el compañero de Telecinco con el que Gema López había tenido una relación era él, Diego Arrabal ya mostró su enfado. Y como parece que la dirección del programa no ha querido parar el juego, ese cabreo le ha llevado a tomar una decisión drástica.

Hablamos de que el 'paparazzo' ya no se sentará más como colaborador de 'Sálvame' ni del 'Deluxe'. Ayer por la tarde, el propio Diego lo anunciaba en su cuenta de Instagram, tras habérselo comunicado a los responsables del programa. Y después de haber advertido, públicamente, que emprenderá medidas legales contra todos aquellos que hayan retroalimentado esta historia que él dice que es falsa.

En la vida no todo vale"

"He comunicado a la dirección y producción de los programas 'Sálvame diario' y 'Sálvame Deluxe' mi decisión de no colaborar con ninguno de los dos programas. En la vida no todo vale. En la conciencia de algun@s quedará", se puede leer en la imagen colgada a primera hora de la tarde de ayer.

Eso no es todo, porque al lado escribía: "Me veo obligado a tomar esta decisión. Están siendo vulnerados tanto mi honor como mi intimidad personal y familiar en estos últimos días en el programa @salvameoficial. Sintiéndolo mucho, tengo que ser coherente con mi decisión de tomar medidas legales.

La publciación con la que Diego Arrabal anuncia que deja el programa.

Arrabal sí parece tener intención de seguir formando parte del elenco de otros programas de la casa, como 'Viva la vida', donde es habitual verle cada fin de semana junto a Emma García, presentadora del formato.

