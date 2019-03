28 mar 2019

Si hay algo por lo que se caracteriza Sergio Ramos, además de por ser uno de los capitanes del Real Madrid y de la Selección española, es por saber invertir. Al menos, en un buen número de ocasiones ha sido capaz de sacar un rendimiento más que aceptable a su dinero. Por ejemplo, esa casa que ha comprado en una de las zonas más lujosas de Madrid y en la que, ahora, se está construyendo una mansión a su gusto. El chollo fue adquirirla por un precio muy inferior al que marcaba el mercado.

Pero no es solo el mercado inmobiliario el campo que le interesa a Ramos. El arte también es de su agrado. Hace un mes, aproximadamente, visitó el plató de 'El Hormiguero' y le regaló al presentador, Pablo Motos, una hormiga de una colección de un artista que pretende juntar todas las piezas y a sus dueños. Él, también adquirió una para su casa.

Ahora, con lo que se ha hecho es con un cuadro de Phil Frost, un pintor neoyorquino que se encuadra dentro de un movimiento muy cercano al 'graffitti' callejero. Un hombre que ha llegado a exponer en el MoMa de Nueva York y al que el deportista ha llegado por mediación de la galería de Javier López y Fer Francés.

"Estoy muy feliz de compartir nuestra última adquisición para la colección Sergio Ramos: 'Lineage of Continuum', del artista autodidacta estadounidense Phil Frost. Me conmueve mucho su trabajo y personalidad con la que me siento muy identificado", ha escrito Sergio al lado de una imagen de su nueva adquisición.

Las obras de Frost pueden llegar a costar hasta 40.000 euros. Así que parece que, a pesar de los gastos derivados de la boda, a Ramos y Pilar Rubio aún les queda un colchón de dinero para dedicarlo a sus vicios y sus pasiones.

