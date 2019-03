28 mar 2019

Ylenia Padilla se cuela en la selección española. No va a marcar ningún gol, ni se trata de un lio amoroso. El caso es que dos futbolistas de la selección han decidido animarse imitándola mientras lanzaban penaltis en uno de los entrenamientos.

Sergio Ramos e Iker Muniain disfrutan de sus penaltis que llegan a puerta imitiando a una de las caras más conocidas de la televisión: Ylenia Padilla. Cada vez que esta mujer toma protagonismo en algún programa televisivo, se hace con una frase célebre que pocos logran olvidar.

¿Os acordáis de: "Sólo me queda reírme ante esta situación tan heavy que me está tocando vivir"? Pues del pesimismo llega "Tiki tiki miau miau" para todos. No pudo emocionarse más y admitir que hasta sentía vergüenza viendo a uno de sus ídolos imitarla para toda España.

Nada más ver el vídeo ella misma se levantó y con una blusa roja como el color de la selección, les mandó un mensaje a sus ídolos. "Es un poco "fuerti" Que yo soy del Real Madrid de toda la vida y amo a Sergio Ramos. Estoy muy contenta, la verdad, ‘tikitiki around the world", decía la exconcursante de 'GH Dúo' que arrasa con todas las cámaras.

Lo mejor fue que le dedicó ella también un "tiki tiki" a los jugadores con un "¡Viva España!". Ella, más orgullosa que nunca de su tierra. Al parecer las frases de la de Benidorm no sólo animan a Jorge Javier Vázquez, también mueven a todos en el salón de casa y hasta la Selección Española de Futbol. Como ella misma dice: "Tiki tiki 'around the world"'.

