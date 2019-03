28 mar 2019

En los últimos tiempos son muchos los famosos que se están lanzando a revelar los problemas de 'bullying' que tuvieron en su infancia y en su adolescencia. Es su manera de intentar luchar contra ello, sacando a la luz esas experiencias para empatizar con la gente. La última en hacerlo ha sido Leticia Dolera.

La actriz y directora era entrevistada en 'Al Cotxe!', un espacio de la televisión autonómica catalana. Allí es donde decidía confesar esos abusos que sufrió en sus carnes por parte de sus compañeros de clase en la adolescencia. "En el instituto me hicieron 'bullying'", comenzaba Dolera a sacar del baúl de su memoria uno de los episodios más desagradables de su vida.

En el instituto me hicieron 'bullying'"

"Me llegaban mensajes al teléfono de casa diciéndome barbaridades como 'puta, te vamos a follar', y dibujaron un mural gigante con un pene con mi teléfono diciendo: 'Si quieres que te la chupe llama aquí'", contaba sobre esas desagradables prácticas que realizaban sus compañeros.

"Una vez jugaron a ver quién me daba en la cabeza con una pelota de baloncesto y me dieron tan fuerte que acabé en el hospital con una conmoción cerebral", relata otro de los episodios antes de confesar: "Acabé cambiando de cole. Me pegaban, me tocaban, me escupían... Ay, no sé por qué te estoy explicando eso...".

Dolera sentenciaba que "era la empollona de la clase, me encantaba la química. Era hija de madre soltera". Unos rasgos que la convertían en una chica diferente y que servían de excusa a los abusones para hacerle la vida imposible.

Todas estas malas experiencias le han servido para ser más fuerte y para convertirse en la luchadora que hoy es.

Más noticias sobre Leticia Dolera...

- Leticia Dolera la vuelve a liar en Twitter por una broma sobre Morgan Freeman

- Leticia Dolera responde a las acusaciones de Aina Clotet

- Leticia Dolera se pronuncia sobre el vídeo viral de Willy Toledo