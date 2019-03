28 mar 2019

La salud de Miguel Bosé sigue siendo una incógnita. Un misterio sin resolver. Porque, por mucho que se empeñe en asegurar que todo está en orden, lo cierto es que su voz ha sufrido una modificación que alarma a sus seguidores. Sobre todo, porque a fin de cuentas es su herramienta de trabajo.

Ayer su hermana Paola Dominguín era preguntada por este asunto. Y. aunque no quiso dar demasiados detalles, sí dio algunas pistas sobre qué es lo que le pasa al cantante. Una información que llevábamos unos meses esperando y que no sabemos qué tal le sentará a Miguel que haya dado.

"Yo no sé lo que pueda tener, pero no tiene nada grave. Tiene un problema de voz y con el estrés que tiene no acaba de mejorar, porque me imagino que tendrá que estar tranquilo, pero no os voy a hablar de nada más", eran sus palabras tras haberse sometido a una operación de presbicia.

Lo cierto es que el año pasado estuvo lleno de sacudidas en la vida de Bosé. La más grande, esa separación de Nacho Palau con la custodia de sus cuatro hijos en medio. Un hecho que provocó que la polémica se instalara en su vida, entrando en una espiral de la que parece no haber salido.

Esa presión es lo que pueda estar afectando a las cuerdas vocales de Miguel, que ya ha salido en alguna ocasión a desmentir que le pase nada, aunque parezca más que evidente que, por leve o mínimo que sea, hay algo que no va bien con él.

