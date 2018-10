24 oct 2018

La noticia de la separación de Miguel Bosé y Nacho Palau ha acaparado todo tipo de titulares, desde que saltó a los medios la semana pasada. Una noticia que salía a la luz a través de un comunicado que el propio Nacho, emitía a través de su abogado, y en el que anunciaba la "interposición de las acciones judiciales necesarias para la defensa y protección de sus intereses y fundamentalmente, de sus hijos menores".

Comunicado en el que también dejó al descubierto que el cantante había mantenido en secreto una relación formal e ininterrumpida con él, durante 26 años y en secreto.

Pues bien, ahora 'Sálvame' se ha puesto manos a la obra con su propia investigación sobre la separación del cantante y el escultor. Para ello además de contactar con Nacho Palau, sin que este desvelase nada al respecto, también han contactado con David Ascanio (gran amigo de la pareja) el cual ha preferido no posicionarse: "Yo estoy en medio porque les quiero mucho a los dos. No me gusta y me duele ver a Miguel ni a Nachito verles así de mal". También ha confesado sentirse bastante triste por "todo esto que esta saliendo en los medios".

Pero además de esto Belén Esteban ha asegurado que una fuente muy fiable le habría afirmado que Miguel Bosé "está muy enfadado por lo que ha hecho Nacho, se ve traicionado y ha decidido demandarle porque considera que se ha violado su derecho al honor". En cuanto a Nacho Palau asegura que "Nacho no quiere el dinero de su expareja, solo va a luchar por la unión de sus hijos".

Recordemos que la última vez que se les vio juntos fue el pasado mes de enero durante un viaje de esquí a Baqueira. Un viaje sobre el que Lydia Lozano ha conseguido datos muy reveladores: "Estaban en apartamentos separados porque se llevaban como el perro y el gato. Todas las tardes Miguel estaba con los niños y Nacho en el bar" (...) "Miguel Bosé dormía con los cuatro niños y su ya expareja en otro apartamento con el servicio", ha asegurado la colaboradora. Pero sin duda, lo más impactante ha sido su información de que "Palau insistía mucho al artista para irse de viaje y le hacía advertencias del tipo: 'Si no nos juntamos todos, lo cuento todo".

Cierta o no esta información, lo que está claro es que su separación está haciéndoles pasar a ambos uno de sus peores momentos sobre todo por la separación de sus hijos menores.

