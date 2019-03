29 mar 2019

Antonio Tejado está muy cansado de ciertos temas a los que él no quiere darle publicidad: su pasado sexual. No sólo por la polémica de Amor Romeira, sino también por todas las personas que dieron testimonios de cosas relacionadas con él.

Ha vuelto a 'Sálvame' pero lo ha hecho de la forma más tormentosa posible. Todavía no se sabe qué pasa con Ylenia Padilla que siguen rascando de la vida sexual del colaborador hasta sacarle de quicio.

Durante la publicidad del programa se puso a llorar y Kiko Hernández le dijo: "Te has puesto a llorar, decías que te ibas y te quitabas el micrófono". Y así fue. Según Antonio, estas bromas son pesadas y ya no quiere seguir hablando de ciertos asuntos que él no ha vendido.

"Yo no he vendido mi vida sexual. Creo que se me debería respetar un poco. Dejadme tranquilo. (…) Estoy cansado. Me lo tomo a broma una vez pero quién aguanta luego las cosas soy yo", decía un poco disgustado. El problema radica en que él sí que había hablado de su vida privada y el resto de colaboradores le increparon.

Para empeorar la situación también hay que añadirle que Amor entró en directo en el programa a través de una llamada y Antonio no quiso estar en plató siquiera. "Él dice que el respeta su intimidad y yo creo que todo el mundo tiene que saber quiénes somos, a qué nos dedicamos, dónde estamos y yo recuerdo ver a Antonio Tejado reconociendo en un plató que también tuvo un encuentro con Bárbara Rey", le recordaba su supuesto affair sobre las declaraciones que él ha ido dando en público vendiendo, efectivamente, su vida privada.

Más noticias sobre Antonio Tejado

- Se filtran pruebas que confirman que Antonio Tejado y Amor Romeira se liaron en un baño

- Ana Rosa critica el físico de Antonio Tejado

- El desnudo de Antonio Tejado en 'GH DÚO'