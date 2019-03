29 mar 2019

El pasado miércoles 27 de marzo, los cantantes colombianos Shakira y Carlos Vives acudieron al juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid, donde se celebró el juicio por la acusación de plagio de la canción 'La bicicleta' por parte del compositor cubano Liván Castellanos.

Minutos antes de las 10 de la mañana, la cantante llegaba muy sonriente y relajada a los juzgados, acompañada por su hermano y sus abogados. Además de no dar declaraciones ni a la entrada ni a la salida, también se negó a que su imagen fuera captada por las cámaras en lo que se conoce como el 'muro', imágenes que generalmente dejan grabar a la prensa dentro de la sala minutos antes de comenzar un juicio. De hecho, la cantante pidió permiso al juez para irse después de hacer su declaración, algo que generalmente no ocurre con los acusados en un proceso, que han de esperar hasta el final. El juez concedió esta licencia tanto a Shakira como a Carlos Vives.

Nunca he sido condenada por plagio"

Sin embargo, Corazón estuvo presente durante la declaración de Shakira que duró aproximadamente 23 minutos. Durante su exposición, la cantante repetía una y otra vez: "Yo soy un músico empírico", es decir, que no se ha formado en una escuela sino que es autodidacta. "Yo soy una cantante, no soy psicóloga y no sé que pensaría el autor de la otra canción para componerla y afirmar que 'La Bicicleta' es un plagio, pero las dos composiciones no tienen nada que ver. La mía, (ya que reconoce haber aportado alguna frase a la canción, sobre todo en la versión anglosajona), es vallenato y la suya es una salsa. Lo saben aquí y en China. Es como si un niño quiere coger el balón con las manos y no sabe", afirmó la cantante. Además, durante su declaración, Shakira quiso demostrar a su señoría que los ritmos no eran iguales y cantó acompañada de sus palmas los estribillos de ambas canciones. "Que te sueño y te quiero tanto", dice la canción de Vives y Shakira, mientras que la de Liván canta: "Yo te quiero, yo te quiero tanto".

Uno de los momentos mas tensos del juicio se vivió cuando el abogado de la cantante le preguntó si en alguna ocasión había sido condenada por plagio. A lo que Shakira respondió rotunda: "Nunca he sido condenada por plagio. En 30 años de carrera y desde los ocho años que comencé a cantar en mi casa de Colombia".

Otras polémicas

Inmediatamente el abogado de la acusación le repreguntó por este punto, ya que anteriormente la colombiana había estado inmersa en varias polémicas. Una de ellas en 2005, cuando el puertorriqueño Jerry Rivera afirmó que la canción 'Hips don't Lie' era una copia de 'Amores como el nuestro', y otra con la canción 'Waka Waka'. A pesar de las polémicas, en ninguno de estos casos la cantante fue condenada. Pero, el caso más sonado ocurría en 2014. Lo cierto es que, a pesar de que en 2014 un juez federal de Nueva York consideró que la canción Loca compuesta por 'El Cata' e interpretada por Shakira, era un plagio de otro tema compuesto por el dominicano Ramón Arias Vázquez, un año después otro tribunal de Estados Unidos falló en contra del demandante al descubrir que había mentido en el proceso. "La demanda quedó archivada", aclaró la cantante.

A pesar de que Shakira no quiso hacer declaraciones a la prensa, quien sí lo hizo fue Carlos Vives. "Uno no entiende que, siendo tan obvio el hecho de que las canciones no se parezcan, hayamos tenido que estar tanto tiempo con esta tortura psicológica...¿Quién le va a dar al rey del vallenato un cubanato?", confesó el cantante, quien seguidamente se arrancó a cantar una versión de la famosa canción con frases como: "Me ha tomado ocho años volver a la madre patria y al asomarme a la puerta la noticia me ha extrañado, que un cubano me ha acusado de robar su bicicleta".

El juicio, en el que el cubano pide que se le reconozca como coautor, continuó el jueves 28 para terminar de tomar las declaraciones de los testigos y peritos. Hasta dentro de algunas semanas no se conocerá el resultado.

La bicicleta ha sido uno de los temas más sonados en los últimos años, llegando a conseguir mas de 1.000 millones de visitas en YouTube y 300 millones de reproducciones en Spotify. Por lo que los beneficios, que está paralizados por la SGAE desde que se admitió a trámite la demanda, serían millonarios.

