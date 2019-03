30 mar 2019

David Bisbal es una caja de sorpresas y, a punto de ser papá de nuevo y con sus polémicas con Elena Tablada, le cuenta a sus seguidores cuales fueron sus primeras aspiraciones. Su éxito le llevó a tomar caminos diferentes pero gracias a esta afición es como es hoy en día.

El cantante era un apasionado de las bicis. De hecho, llegó a participar en competiciones, pero no se dedicó finalmente a ello porque su otra pasión, la música, le requería mucha más atención. Nunca ha abandonado por completo el deporte, pues sigue manteniéndose en forma pero las bicicletas pasaron a la historia con sus primeros años de juventud.

Él mismo explicaba junto a las imágenes de 1995-1996 que, a pesar de no haber seguido este camino, es lo que le ha hecho ser como hoy en día. El ciclismo requiere mucha disciplina y ha influido irremediablemente en la vida de David.

"Super throwback Thursday! No estoy seguro del año, pero tendría que ser el 96 o 95! Me pasaba las horas muertas en las carreteras de Almería entrenando con el equipo, aunque no obtuve grandes resultados deportivos, este deporte me dejó una gran herencia, me hizo ser disciplinado en mi gran profesión como músico y cantante. Os quiero, espero que os guste!", escribía David Bisbal junto a la publicación. Esperanzado, obviamente, con acercase más a sus seguidores y contarles lo mucho que esto había influido en su carrera como artista.

Ahora mismo, además de mantenerse en forma y no abandonar su música, está centrado y volcado por completo con Rosanna Zanetti y su embarazo. Está a punto de convertirse en padre otra vez y seguro que es otro antes y después en su vida. Al menos la atención hacia su vida será por una buena noticia y no por otra demanda o proceso judicial con su exmujer, Elena Tablada.

