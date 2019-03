25 mar 2019

¿Es esto una provocación? Muchos sí lo creen. En medio de esa guerra que Elena Tablada libra con David Bisbal, ha decidido volver a hacer algo que al cantante le repatea y que es el motivo principal de su discordia pública y judicial: subir una foto de la hija que tienen en común, Ella.

En realidad, parece que lo que le molesta al almeriense es que asocie a la menor a nombres de marca, que la use para fines comerciales en su cuenta de Instagram. Así que, la imagen en la que aparecen madre e hija en un gesto cariñoso, con la pequeña dándole un beso, no debería suponer un mayor problema. Sin embargo, en medio del panorama que tienen, sí que parece un reto a su ex.

"La mejor recompensa de trabajo, viaje y remo. #sevillatieneuncolorespecial y a mi Ella le ha encantado. Llegando a madrid directas a celebrar la vida de nuestras persona favorita, mi mejor amiga, 90 años, 38 a mi lado y deseando que sean muchos más, si se puede, que sea eterna, la mami #lasabuelasdeberíansereternas 90 vs 9", escribe la diseñadora junto a la imagen.

¿Cómo reaccionará Bisbal? Es toda una incógnita, porque hace una semana, en los Premios Cadena Dial, ya mostró su enfado. Elena reaccionó respondiendo que le daba hasta vergüenza cómo la estaba tratando el padre de su hija en todo este asunto que comenzó a finales de septiembre con unas declaraciones de ella en 'Viva la vida'.

La guerra se ha recrudecido hasta el punto de que David, harto de advertirle de manera privada que parase de comercializar con la menor, ha interpuesto una denuncia contra ella y se verán en los tribunales en una nueva batalla

