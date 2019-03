30 mar 2019

Tras la polémica que protagonizó Georgina Rodríguez en el zoo de Madrid se desataron los rumores de un posible embarazo. Una imagen con un vestido de rayas que estilizaba su figura dejaba ver una incipiente barriga más escandalosa de lo normal.

Acostumbrados a ver el vientre plano de Georgina, la alerta sobre un posible embarazo rápido se desató. Hace unos días la modelo se dejó ver en la capital y 'Socialité' captó varias imágenes suyas y de su outfit. Lucía un jersey más ancho y una chaqueta vaquera para hacer unos 20 grados en Madrid. ¿Estaba Georgina escondiendo un posible embarazo?

Ante la posibilidad de tener el quinto miembro de la numerosa familia de Cristiano Ronaldo, Georgina quiere aclarar las dudas. Dice no estar embarazada, a pesar de llevar meses sin posar de perfil en Instagram y volviendo locos a sus seguidores. Pero no descarta que en un futuro (posiblemente no muy lejano) sigan ampliando la familia.

"No estoy embarazada... aunque, en el futuro, nos gustaría ampliar la familia. (…) Se me ha visto más hinchada de lo normal porque he estado de avión en avión, he comido pasta durante cuatro días seguidos y... soy humana: retengo líquidos, me influyen las hormonas y aún me estoy recuperando del parto", comentaba para la revista 'Hola' donde suele dar todas sus exclusivas.

Aunque lo del avión sea cierto, y esté comiendo más pasta de lo normal, la modelo está actuando con mucho misterio. Igual están esperando a que sea seguro para dar la noticia. De momento, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez disfrutan de la infancia de los otros pequeños de la casa que están más unidos que nunca.

Más noticias sobre Georgina Rodríguez

- Rumores de embarazo para Georgina Rodríguez

- Dolores Aveiro, el apoyo inesperado de Georgina Rodríguez: "La quiero muchísimo"

- La tía de Georgina Rodríguez: "Es una sinvergüenza"