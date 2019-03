30 mar 2019

Mediaset va a prescindir de una de las presentadoras más longevas de la cadena. Hasta ahora no se conocen otros proyectos para María Teresa Campos, pero sí que dice adiós a Mediaset y no la volveremos a ver por sus frecuentados programas.

Desde hace unos años pilotaba el programa de '¡Qué tiempo tan feliz!' Y tan feliz como ha sido ella siempre se despedía de él. También del docu-reality 'Los Campos' que duró dos años. Ahora no tiene ningún proyecto nuevo y ha sentenciado su final esta misma semana.

Según se ha podido hacer eco de la noticia la revista 'Look', María Teresa Campos termina su carrera en Mediaset el próximo martes 2 de abril. "Yo solo sé que el martes finaliza el contrato. No puedo decir más", confirma a la revista. Así que, de momento, a partir del 3 de abril María Teresa Campos dice adiós a una cadena que le ha dado sus mejores momentos en televisión. Aunque debido a la isquemia cerebral que sufrió, se apartó del mundo de la televisión durante bastante tiempo en 2017.

Mientras tanto, su hija ya ha pasado los peores momentos postoperatorio de su doble mastectomía. Y su nieta Alejandra Rubio también se suma a la pantalla pero tras el canal de MTMAD. Ha asegurado que aunque la ve mucho no tiene ni idea de cuál va a ser su siguiente paso. "Que trabaje, si le dan otra oportunidad, fenomenal. No tengo ni idea del nuevo contrato, yo veo mucho a mi abuela, pero no sé lo que hace", afirmaba.

María Teresa Campos sigue con muchas ganas de presentar programas y liderar audiencias, pero sólo queda que una de las cadenas se interese en su perfil y vuelva a abrirle las puertas de lo que ha sido siempre su casa, la televisión.

