13 ene 2019

Terelu Camposha vivido un infierno. Ha sido ella misma quien lo definió así durante su entrevista en 'Sábado Deluxe'. Una entrevista que emocionó a sus compañeros, a su hermana y a todos los espectadores que, a través de su televisor, conocieron su dolor. "He vivido un infierno oscuro que daba miedo", afirmó.

La colaboradora de 'Sálvame' se sometió a una doble mastectomía que trajo con sí algunas complicaciones, algo que como ella misma afirmó, había elevadas posibilidades de que ocurriese. Con lágrimas en los ojos, visiblemente emocionada, Terelu afirmó que: "Psicológicamente ha sido demoledor. Las heridas interiores son más dolorosas que las exteriores".

"Necesito someterme a una tercera intervención"

En ocasiones, la hija de María Teresa Campos se ha llegado a preguntar si en las condiciones en las que se encontraba, merecía la pena seguir viviendo. Además de su madre, a su lado siempre han estado su hermana Carmen Borrego y su marido, que se trasladaron a su residencia durante dos meses.

Pero, como ella misma relató, todavía no ha terminado. "Esto no ha terminado. Yo necesito someterme a una tercera intervención quirúrgica que es absolutamente necesaria; formaba parte de lo previsto", ha declarado. "Es una cuestión en parte estética. Después de todo lo que he pasado no me puedo quedar hecha un horror, hay que remodelar, arreglar, sacar grasa...", ha zanjado.

Tras más de tres meses alejada de los focos, Terelu Campos volverá a 'Sálvame Diario' el próximo martes, algo que ha sido aplaudido por el público y por sus compañeros. Poco a poco, la normalidad vuelve a su vida y, una vez más, ha vuelto a mostrar su gran fortaleza.

