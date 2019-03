30 mar 2019

La ausencia de Maite Galdeano, madre de Sofía Suescun, en un plató, se nota. Tanto que, tras la expulsión de su hija, todo el mundo se preguntaba por qué no estaba allí. Le excusaron con su estado de ánimo pero las exclusivas no se quedaron ahí.

Ayer se revelaba el verdadero motivo por el que Maite Galdeano no había ido a recoger a Sofía Suescun al plató de 'GH Dúo'. Aunque ella se lo negase a Calleja que se desplazó hasta Vallecas para verla, se ha realizado un retoque estético y por ello no podía acudir al plató. "Ella me lo niega, pero yo he podido verle los puntos tras las gafas de sol. Se ha hecho las bolsas de los ojos, porque los párpados ya se los hizo unos meses atrás", comentaba el colaborador. Pero además de eso, Maite se encuentra en un estado crítico de su salud emocional. No tiene fuerzas para nada y parece que quiere abandonar la televisión.

Él asegura que Maite no está bien: "El motivo por el que no quiere ir a televisión es porque no controla lo que dice y prefiere evitarlo. Dice que a veces dice cosas que ni se da cuenta y que luego se arrepiente y que necesita relax. Ha habido un momento en que le ha entrado ansiedad y me ha dicho que necesitaba ir a un hospital. Le he ofrecido llevarla y se lo ha pensado. Luego ha roto a llorar desconsoladamente. Me ha dado mucha pena".

"Me ha dicho que, además de la depresión, tiene algo más grave que no me ha querido decir. Tiene las defensas muy bajas. Me ha dicho también que en los próximos meses van a pasar cosas que no me ha querido especificar y que podría tener que ver con el hecho de que Sofía ha puesto algunas demandas", narraba para 'Sálvame' asegurando que desconocía las demandas que había puesto Sofía.

Calleja intentó que Maite dijese unas palabras sobre todo por los rumores de que su ausencia había sido por un retoque estético, pero ella sólo le dijo: "Estoy mal, déjame". Dice que no está triste porque Sofía haya salido y no quiere referirse a Albalá. "Ya no tengo fuerzas para nada. Sofía que diga lo que tenga que decir". Maite no puede más con la presión y cierra sus declaraciones con un: "Quiero empezar a disfrutar de la vida, de verdad".

