31 mar 2019

Compartir en google plus

Siempre he intentado rodearme de gente positiva. A los cinco minutos de estar con Diego Torres parece que lo conoces de hace tiempo. Sonrisa y actitud positiva es algo que le caracteriza a él y a sus canciones. La respuesta va en cifras, su principal éxito Color esperanza, suma casi 200 millones de escuchas y su penúltimo éxito junto a Carlos Vives, va camino de los 150 millones.

Corazón Acabas de sacar una nueva canción al mercado: Esa mujer.

Diego Torres Así es. Habla de esa mujer que nos impacta, que nos conmueve y con la que pensamos que podemos compartir toda una vida. Ese es el mensaje de la canción y la música. Es muy especial porque he fusionado reggae, cumbia e incluso un toque más argentino con un bandoneón. Vengo renovado. Me gusta probar cosas nuevas en la música y, hoy, la tecnología me deja hacerlo.

C. Me ha divertido mucho el vídeo porque es como una película en la que casi te matan.

D.T. (Risas) Sí. Fue muy divertido. Lo ha dirigido Rubén Martín, un español divino. Con él, con Stephanie Cayo, una actriz peruana maravillosa y con dos jugadores de rugby de la selección nacional, hicimos un vídeo muy original.

C. ¿Eres más de rugby o de fútbol?

D.T. Ambos. Es que en Argentina el rugby gusta mucho. Igual que el fútbol. Yo crecí jugando a los dos deportes a la vez aunque el rugby me dejó muchos amigos y una filosofía única. Muy noble. Se juega muy fuerte, pero fuera es de caballeros

C. Volvamos a la música. No tienes nuevo disco aún, pero vas publicando canción o canción.

D.T. Prefiero mostrar una a una y que luego la gente junte las piezas y entienda el disco cuando salga. Además, una a una hace que venga más a España (risas).

C. Un poquito junto a Carlos Vives está arrasando. ¿De dónde sale esta colaboración con el colombiano?

D.T. El mensaje de la canción va contra ese mundo capitalista en el que nos quieren vender que tenemos que tener de todo. Yo creo que con un poquito es suficiente para ser feliz. Con un poco de aceite de tu tierra, una tortillita y estar mirando al mediterráneo, ya está. Yo sería feliz (risas). También habla de lo positivo de enamorarse. Lo que dure. Un día, dos o toda la vida. Cuando se la enseñé a Carlos le encantó, la arreglamos y grabamos un vídeo muy divertido que lleva más de 120 millones de visitas.

C. ¿Eres un actor que cantas o un cantante que actúa?

D.T. (Piensa) Yo empecé como actor y músico al mismo tiempo. Afortunadamente disfruto de las dos facetas desde siempre.

C. Aquí la de actor la conocemos menos. Aunque ha hecho nueve películas, tres obras de teatro y ocho series.

D.T. Ahora con las plataformas digitales ya sí empiezan a poder ver, pero es cierto que esa faceta la he trabajado al otro lado.

Diego Torres junto a Jota Abril durante la entrevista. pinit Alberto Bernárdez

C. En tu música, hay un vínculo español con la canción Alba de Antonio Flores.

D.T. Sí, en los primeros viajes que hice a España en los noventa, acababa de morir Antonio Flores y yo me compré algunos discos suyos. Escuché Alba y sentí algo especial. Quise hacer una versión y aunque respeté prácticamente todo, por respeto a él, la pasé a una tercera persona ya que Antonio le cantaba a su hija. Por ejemplo si decía «la flor que siempre quise en mi jardín», yo cantaba «la flor que siempre quiso en su jardín». Yo la conocí muy pequeña y nunca más la vi.

C. Lo de artista, ¿viene de familia?

D.T. Así es. Mi madre era una gran actriz y cantante. Lolita Torres. Hizo una carrera estupenda y me permitió vivir desde pequeño el mundo del arte.

C. Entiendo que desde pequeño la opción de ser artista era la única.

D.T. Tengo que reconocer que al principio yo quería ser médico porque mi hermano mayor lo era. Médico y canta tangos (risas), todos artistas de alguna manera. Bueno, hubo un momento en el que me llamaron para hacer una serie de televisión y dije sí. Fue mi excusa para no empezar la facultad.

C. Como actor de teatro tuviste un director que conocemos muy bien.

D.T. Supongo que te refieres a Ricardo Darín. Dirigió Pájaros in the Nait, una obra que hicimos por 1990, creo. También estaba Leo Sbaraglia. Ricardo y yo somos muy amigos desde hace años. Nos criamos juntos, crecimos juntos y nos hemos acompañado en la vida en los momentos buenos y en los malos. Quiero mucho a Ricardo, a su mujer Florencia y a su hijo el Chino, con el que estuve hace un par de días aquí en Madrid. Ricardo es como mi hermano mayor.

"De joven quería ser médico... como mi hermano mayor"

C. ¿Tu familia también se dedica al espectáculo?

D.T. Bueno, mi mujer (Débora Bello, 42) es modelo y presentadora de televisión. También trabaja en diseño de vestuario y con las redes sociales. Y mi hija Nina es muy pequeña aún (seis años), pero está estudiando piano y danza clásica. Tiene vena artística, pero lo importante es que ella elija lo que le haga feliz.

C. ¿Qué artistas españoles oyes? Porque duetos has hecho un montón, pero con españoles sólo con Julio Iglesias.

D.T. A Manuel Carrasco lo quiero mucho y nos conocemos de hace años. Me encantaría hacer algo juntos y siempre que nos vemos lo comentamos. También tengo relación con Alejandro Sanz, con Pablo López, con Melendi, Rosario, Antonio Carmona… Hay muchos y seguro que haré más duetos en breve

C. ¿Cómo viviste el Venezuela Aid Live?

D.T. Fue muy emotivo estar ahí junto al pueblo venezolano que pudo cruzar la frontera, como los colombianos y junto a tantos artistas que fuimos allí sin ninguna bandera política. Simplemente tratando de que llegase una ayuda humanitaria que el pueblo venezolano está necesitando.

Más noticias de Diego Torres...

- Estrella Morente: "Mientras exista mi marido, no acabará la caballerosidad"

- Alfred García: "La vida me llevó a tener depresión y ansiedad durante un tiempo"

- Antonio Carmona: "Cuando salí del coma quería arreglar todo con todos"